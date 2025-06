Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 29. Juni

FUSSBALL: Bayern im Achtelfinale der Klub-WM

FORMEL 1: Norris will in Spielberg zurückschlagen

BASKETBALL: 3x3-Team kämpft um eine WM-Medaille

FUSSBALL: Jetzt kann jedes Spiel das letzte sein: Bayern München startet in die K.o.-Runde der Klub-WM, im Achtelfinale geht es in Miami gegen den brasilianischen Traditionsverein Flamengo. Um 22.00 Uhr deutscher Zeit (DAZN und Sat.1) geht es los, scheitern die Bayern, dann ist auch die große Karriere von Thomas Müller vorbei.

FORMEL 1: Beim Großen Preis von Österreich will Lando Norris nach seinem Auffahrunfall zuletzt in Kanada eine starke Antwort geben - und ist auf dem besten Weg: Der McLaren-Pilot startet von der Pole-Position, sein Teamrivale Oscar Piastri geht nur als Dritter ins Rennen. Dazwischen steht überraschend Charles Leclerc im Ferrari, los geht es in Spielberg um 15.00 Uhr (Sky).

BASKETBALL: Die deutschen Männer greifen bei der 3x3-WM in Ulan Bator nach einer Medaille. Das Quartett des Deutschen Basketball Bundes mit Fabian Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig trifft im Halbfinale auf Spanien (12.25 MESZ/kostenfrei bei MagentaSport).