Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 4. Mai

FUSSBALL: Kampf um Europacup-Plätze

FORMEL 1: Piastri peilt Hattrick in Miami an

EISHOCKEY: WM-Generalprobe gegen die USA

FUSSBALL: In den drei abschließenden Begegnungen de drittletzten Spieltages in der Fußball-Bundesliga steht besonders der Kampf um die Europacup-Plätze im Blickpunkt. Der FC Augsburg will gegen Abstiegskandidat Holstein Kiel um 15.30 Uhr seine nur noch kleine Chance wahren, bevor der SC Freiburg gegen den letztjährigen Doublegewinner Bayer Leverkusen seinen Champions-League-Platz festigen könnte. Am Abend möchte sich der FSV Mainz 05 gegen Königsklassen-Kandidat Eintracht Frankfurt für die beiden letzten Runden im Rennen um die Teilnahme am internationalen Geschäft in eine aussichtsreiche Position bringen.

FORMEL 1: McLaren-Pilot Oscar Piastri hofft in der Formel 1 beim Großen Preis von Miami auf seinen dritten Erfolg nacheinander. Der Australier könnte durch einen weiteren Sieg den Vorsprung an der Spitze der Fahrerwertung auf seinen britischen Teamkollegen Lando Norris und den niederländischen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull weiter ausbauen. Das Rennen beginnt um 22.00 Uhr.

EISHOCKEY: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet ihre Generalprobe für die bevorstehenden Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden. Sechs Tage vor seinem WM-Auftaktmatch gegen Ungarn trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Düsseldorf um 17.00 Uhr auf WM-Mitfavorit USA.