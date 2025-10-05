Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 5. Oktober

FUSSBALL: Gladbach braucht Erfolgserlebnis

FORMEL 1: Verstappen will nächsten Sieg

RADSPORT: Pogacar und Evenepoel im EM-Duell

FUSSBALL: Borussia Mönchengladbach wartet immer noch auf die ersten drei Punkte in der noch jungen Saison, im Heimspiel gegen den SC Freiburg ab 19.30 Uhr ist das Tabellenschlusslicht daher quasi schon zum Siegen verdammt. An der Seitenlinie wird einmal mehr Eugen Polanski stehen - bei einem Erfolgserlebnis könnte sich das Engagement auf der Gladbacher Trainerbank verlängern. Zuvor trifft noch der VfB Stuttgart um 15.30 Uhr auf den 1. FC Heidenheim, im Anschluss spielt der Aufsteiger Hamburger SV gegen den FSV Mainz 05.

FORMEL 1: Kann Max Verstappen in der Formel 1 wirklich nochmal im Kampf um den WM-Titel eingreifen? Lange sah alles nach einem Duell zwischen den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris aus, nach zwei Siegen in Folge startet der Niederländer aber mit enorm viel Rückenwind in den Großen Preis von Singapur. Auf dem Stadtkurs geht es um 14 Uhr los.

RADSPORT: Die nächste Ausgabe des Duells zwischen Tadej Pogacar und Remco Evenepoel steht bevor. Beim EM-Straßenrennen in Frankreich geht es um den Titel, der beiden in ihrer Sammlung noch fehlt. Bei der WM in Ruanda demütigte der Belgier Evenepoel den slowenischen Tour-Sieger im Zeitfahren, eine Woche später revanchierte sich Pogacar mit seiner erfolgreichen Titelverteidigung im Straßenrennen. Im Kampf gegen die Uhr tankte Evenepoel mit seinem Sieg weiteres Selbstvertrauen, Pogacar ging nicht an den Start.