Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 6. April

Im Gerangel um die Europacup-Ränge ist Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach beim Aufsteiger FC St. Pauli gefordert. Das Team von Trainer Gerardo Seoane peilt in der Begegnung ab 15.30 Uhr den fünften Auswärtssieg in Folge an, die Hamburger brauchen indes jeden Punkt für den Klassenerhalt. Abgeschlossen wird der 28. Spieltag mit dem Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg um 17.30 Uhr.

In Suzuka startet Max Verstappen im Red Bull als Gejagter in den Großen Preis von Japan. Der Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden hat beim dritten Rennen der Saison aber das favorisierte McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri im Nacken. Fans der Königsklasse des Motorsport müssen früh aufstehen, um am TV mitzufiebern: Los geht es um 7.00 Uhr.

Titelverteidiger Eisbären Berlin kann sich im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga den ersten Matchball erarbeiten. Nach zwei Siegen gegen die Adler Mannheim können die Hauptstädter mit Selbstvertrauen in ihr Heimspiel gehen, das um 14.00 Uhr beginnt. Ab 16.30 Uhr sind die Kölner Haie beim Hauptrundensieger ERC Ingolstadt zu Gast, in dieser Best-of-seven-Serie steht es 1:1.