Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. Juni

FUSSBALL: DFB-Elf im "kleinen Nations-League-Finale" gegen Frankreich

TENNIS: Showdown zwischen Sinner und Alcaraz in Paris

HANDBALL: Titelentscheidung im Bundesliga-Finale

FUSSBALL: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will sich am Sonntag bei der Nations-League-Endrunde im eigenen Land versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Nach dem 1:2 im Halbfinale gegen Portugal trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Spiel um Platz drei am Nachmittag in Stuttgart auf den WM-Zweiten Frankreich und Superstar Kylian Mbappé. Am Abend trifft Cristiano Ronaldo im Finale in München mit Portugal auf Europameister Spanien.

TENNIS: Mit dem Showdown der momentan beiden besten Tennis-Profis der Welt gehen in Paris die French Open zu Ende. Im Kampf um den zweiten Grand-Slam-Titel der Saison duellieren sich in Roland Garros der Italiener Jannik Sinner sowie Carlos Alcaraz aus Spanien.

HANDBALL: Am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga fällt die Titelentscheidung in einem Fernduell zwischen Spitzenreiter Füchse Berlin und Titelverteidiger SC Magdeburg. Die Berliner gehen mit einem Punkt Vorsprung auf den SCM in ihr Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen, während der Meister bei Abstiegskandidat SG BBM Bietigheim antritt.