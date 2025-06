Dopingfall Seidl: Österreich-Kombinierer verlieren WM-Bronze

Nach dem Dopingurteil gegen Mario Seidl verlieren Österreichs Kombinierer ihre bei der Heim-WM 2019 gewonnene Bronzemedaille. Wie der Weltverband FIS am Dienstag bestätigte, rückt Japan in den offiziellen Ranglisten auf den dritten Rang vor. Damit müssen auch die Teamkollegen Lukas Klapfer, Bernhard Gruber und Franz-Josef Rehrl ihre Medaille abgeben. Deutschland hatte bei dem Team-Wettkampf in Seefeld Silber hinter Norwegen gewonnen.