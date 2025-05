DSV: Berkhahn nun auch Freiwasser-Bundestrainer

Bernd Berkhahn wird zukünftig eine zusätzliche Rolle im Deutschen Schwimm-Verband (DSV) übernehmen. Der Bundestrainer soll ab dem 1. Juni neben dem Bereich "Lange Strecken" im Becken auch das Freiwasserschwimmen in gleicher Funktion betreuen. Den Posten als Bundestrainer Nachwuchs übernimmt Stephen Bibow, zudem unterstützt Jörg Freyher als Projekttrainer.

"Wir freuen uns, die für den DSV so wichtige und erfolgreiche Sportart personell neu aufzustellen", sagte Leistungssport-Vorstand Christian Hansmann. Berkhahn, der auch die Magdeburger Trainingsgruppe um Olympiasieger Lukas Märtens betreut, könne "seine Expertise so auf den langen Strecken im Beckenschwimmen und auch bei der Elite im Freiwasserbereich vollumfänglich einbringen".

Das Freiwasserschwimmen habe sich "im Weltstandard" in den vergangenen Jahren "enorm in den Schwimmgeschwindigkeiten entwickelt", durch die neuen Knockout-Sprint-Wettbewerbe werde dies nochmals gesteigert, erklärte Berkhahn. Mit der Verknüpfung der beiden Bundestrainer-Bereiche komme der Verband "dieser Entwicklung strukturell und personell zeitnah nach".

Für Bibow steht die Premiere als Nachwuchsbundestrainer bereits bei der Junioren-EM im portugiesischen Sétubal (17. bis 22. Juni) an. Der 35-Jährige war zuletzt am Landes- und Bundesstützpunkt Triathlon in Nürnberg als leitender Trainer im Junioren-Bereich tätig. Trotz "einiger kleiner Unterschiede gegenüber den normalen Freiwasserrennen" sei er "immer im Metier geblieben", sagte Bibow: "So braucht es nun sicher auch keine lange Eingewöhnungszeit."