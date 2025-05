DSV nominiert EM-Aufgebot im Synchronschwimmen

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat sein Team für die Europameisterschaften im Synchronschwimmen nominiert. Angeführt wird das vierköpfige Aufgebot für die Wettkämpfe im portugiesischen Funchal auf der Insel Madeira (2. bis 5. Juni) von der WM-Fünften Klara Bleyer. Amélie Blumenthal Haz, Frithjof Seidel und Daria Tonn komplettieren das DSV-Team.

Die 21 Jahre alte Bleyer, die in diesem Jahr bislang zwei Weltcupsiege zu Buche stehen hat, wird außer im Solo auch im Duett mit Vereinskollegin Blumenthal Haz antreten. "Die beiden wollen auf ihre guten Ergebnisse aus dem Weltcup aufbauen. Als neue Kür werden sie bei der EM auch das Freie Duett schwimmen, auch in Vorbereitung auf die WM", sagte Bundestrainerin Stephanie Marx. Seidel und Tonn gehen im Mixed-Duett an den Start.

Erstmals seit Abschaffung des Europacups 2019 gibt es wieder eine eigenständige EM im Synchronschwimmen. In den Jahren danach hatten die Wettbewerbe in dieser Sportart immer im Rahmen der Schwimm-EM beziehungsweise der Europaspiele stattgefunden.