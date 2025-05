DSV will Nordische Ski-WM schon 2031 ausrichten

Der Deutsche Skiverband (DSV) will schon 2031 wieder eine Nordische Ski-WM ausrichten. "Ja, wir werfen unseren Hut jetzt zwei Jahre früher in den Ring", sagte DSV-Vorstandsmitglied und Marketing-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach der Allgäuer Zeitung. Als Ausrichter kommen sowohl Oberstdorf als auch Oberwiesenthal/Klingenthal in Frage.

Ursprünglich war eine Bewerbung für die Titelkämpfe im Skispringen, Skilanglauf und der Nordischen Kombination erst für 2033 geplant. Weil Ramsau in Österreich aber kurzfristig verzichtete, greift nun Deutschland in das Rennen ein. Für Klingenthal und Oberwiesenthal wäre es die erste WM. Oberstdorf war bereits 1987, 2005 und 2021 Gastgeber.

Einziger Konkurrent ist bislang das slowenische Planica, das bei der WM 2023 allerdings mit hohen Eintrittspreisen und leeren Tribünen viel Kritik einstecken musste. Die WM 2031 wird schon beim FIS-Kongress im Juni 2026 in Belgrad vergeben. Bis dahin will der DSV in einem möglichst sauberen Prozess den finalen Bewerber ermitteln.

Die Weltmeisterschaften 2027 finden in Falun (Schweden) statt. Neben Oberstdorf, das die WM 2021 wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer austragen musste, war in Deutschland bislang nur Oberhof (1931) Gastgeber einer WM.