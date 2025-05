Duell Philipp gegen Matthews beim Ironman in Hamburg

Triathletin Laura Philipp geht großer Vorfreude in ihr erstes Langdistanz-Rennen seit ihrem WM-Triumph im vergangenen Jahr. "Bei jedem Schritt geht es jetzt darum, Geist und Körper auf die nächste große Herausforderung vorzubereiten. Los geht's!", schrieb die 38-Jährige bei Instagram. Bei der Ironman-EM in Hamburg kommt es am Sonntag (ab 6.15 Uhr/sportschau.de) zum großen Duell mit der WM-Zweiten Katrina Matthews aus Großbritannien, der sie beim Triumph in Nizza auf der Laufstrecke davongezogen war.

Philipps Erinnerungen an die Strecke in der Hansestadt sind bestens. Bei ihrem letzten Start im Jahr 2022 stellte sie mit einer Zeit von 8:18:20 Stunden den Streckenrekord auf, zwischenzeitlich stand diese Marke sogar als Weltbestzeit. Beim Saisoneinstieg auf der Mitteldistanz zeigte die Heidelbergerin am vergangenen Sonntag schonmal ihre starke Form, setzte sich beim Ironman 70.3 Kraichgau mit mehr als vier Minuten Vorsprung durch.

"Jetzt geht es erst einmal darum, sich zu erholen und meinem Körper die Chance zu geben, sich zu regenerieren. Nach dem Zieleinlauf im Kraichgau habe ich keine Sekunde verschwendet", sagte Philipp angesichts des kurzen Abstands zwischen den beiden Rennen. Hauptkontrahentin Matthews hatte vor fünf Wochen die Langdistanz beim Ironman Texas gewonnen. Saisonhöhepunkt für die Frauen ist in diesem Jahr die Weltmeisterschaft auf Hawaii am 11. Oktober.