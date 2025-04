Duplantis nächstes Ziel: Gartenrekord verbessern

Armand Duplantis hat im Stabhochsprung alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Also geht Schwedens Weltrekordler zu den Anfängen zurück: "Mondo" hat sich eine neue Bestmarke auf der mit seinem Vater gebauten Anlage im Garten des Elternhauses vorgenommen.

"Ich denke, ich bin da schon so 5,25 m hochgesprungen, da war ich 15. Ich habe schon mit meinem Vater darüber geredet. Wir müssen da das Setup ein bisschen ändern, damit es höher gehen kann", sagte der 25-Jährige am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid.

Auf der Heimanlage sei er zuletzt während der Corona-Pandemie gesprungen, "als alles andere geschlossen war", sagte Duplantis, "das war aber nur eine kurze Phase".

Trotz seiner noch jungen Jahre hat Duplantis in seiner Disziplin Maßstäbe gesetzt. Im Februar verbesserte er den Weltrekord zum elften Mal auf nunmehr 6,27 m. Je zweimal wurde er Olympiasieger und Weltmeister sowie dreimal Europameister. Hinzu kommen drei WM- und ein EM-Titel in der Halle.