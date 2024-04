Duplantis verbessert erneut eigenen Weltrekord

Anzeige

Olympiasieger Armand Duplantis hat erneut seinen eigenen Stabhochsprung-Weltrekord verbessert. Beim ersten Diamond-League-Meeting der Saison im chinesischen Xiamen meisterte der Schwede am Samstag 6,24 Meter. Im September hatte Duplantis in Eugene/Oregon 6,23 übersprungen.

Der 24-Jährige stellte den Rekord im ersten Versuch auf, "Mondo" unterstrich damit erneut seine Dominanz in der Stabhochsprung-Szene. Duplantis verbesserte die Bestmarke bereits zum achten Mal, im Februar 2020 hatte er den Franzosen Renaud Lavillenie als Weltrekordler abgelöst - mit 6,17 m.

Zweiter hinter dem zweimaligen Freiluft-Welt- und Europameister wurde Sam Kendricks aus den USA (5,82), Dritter Huang Bokai (China/5,72). Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) leistete sich bei der Einstiegshöhe (5,42) einen "Salto Nullo".

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (Mannheim), die bei der Hallen-WM in Glasgow Anfang März nach einer Leistungsexplosion überraschend Silber geholt hatte, wurde in Xiamen mit 19,24 m Fünfte. Der Sieg ging an Lijiao Gong (China/19,72).

Kristin Pudenz (Potsdam/64,63) belegte im Diskuswurf ebenfalls Rang fünf, Shanice Craft (Halle/63,52) kam beim Sieg der US-Amerikanerin Valarie Allmann (69,80) auf Rang sechs.