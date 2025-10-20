Eder erreicht Mehrkampf-Finale bei Turn-WM in Jakarta

Timo Eder hat bei der Turn-Weltmeisterschaft im indonesischen Jakarta das Mehrkampf-Finale erreicht. Der 20-Jährige qualifizierte sich mit Rang 13 als einziger deutscher Turner für den Endkampf am Mittwoch. Nils Dunkel verpasste den Einzug knapp und belegte Platz 26.

"Ich freue mich sehr, dass es bei meiner ersten WM direkt für das Mehrkampf-Finale gereicht hat. Und ich glaube, dass die Ringe ein gutes Startgerät für mich sind, um in den Wettkampf zu starten", sagte Eder, amtierender Team-Europameister, nach der abgeschlossenen Qualifikation am Montag.

Bereits am Sonntag war nach der ersten Qualifikationsrunde klar, dass die Athleten des Deutschen Turner-Bundes (DTB) die Teilnahme an den Gerätefinals verpassen. "Unser Ziel war es, an den Einzelgeräten etwas dichter an den Finals zu sein. Da ist heute viel schiefgegangen", sagte Cheftrainer Jens Milbradt am Sonntag.

Die Entscheidung um die Medaillen im Mehrkampf fällt am Mittwoch. Die deutschen Frauen um Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier bestreiten ihre Qualifikation am Montagnachmittag deutscher Zeit.