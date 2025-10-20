Turn-WM: Eder im Mehrkampf-Finale – Schönmaier beste Deutsche

Timo Eder hat bei der Turn-Weltmeisterschaft im indonesischen Jakarta das Mehrkampf-Finale erreicht. Der 20-Jährige qualifizierte sich mit Rang 13 als einziger deutscher Turner für den Endkampf am Mittwoch. Nils Dunkel verpasste den Einzug knapp und belegte Platz 26.

Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier darf sich Hoffnungen auf die Teilnahme am Sprung-Finale machen. Sie liegt derzeit auf Rang zwei, die Qualifikation wird allerdings erst am Dienstag abgeschlossen. Mit ihren Sprüngen sei sie "sehr zufrieden", sagte Schönmaier: "Ich denke, das sollte für das Sprungfinale reichen."

Silja Stöhr belegte am Stufenbarren Platz fünf, eine Teilnahme am Einzelfinale wird dennoch schwer. Alle drei deutschen Turnerinnen – auch die erst 15-jährige Jesenia Schäfer – liegen momentan in den Qualifikationsplätzen für das Mehrkampffinale. Dies kann sich am zweiten Wettkampftag jedoch noch ändern.

Timo Eder, aktueller Team-Europameister, sagte nach der Qualifikation am Montag: "Ich freue mich sehr, dass es bei meiner ersten WM direkt für das Mehrkampf-Finale gereicht hat. Und ich glaube, dass die Ringe ein gutes Startgerät für mich sind, um in den Wettkampf zu starten."

Bereits am Sonntag war nach der ersten Qualifikationsrunde klar, dass die Athleten des Deutschen Turner-Bundes (DTB) die Teilnahme an den Gerätefinals verpassen. "Unser Ziel war es, an den Einzelgeräten etwas dichter an den Finals zu sein. Da ist heute viel schiefgegangen", sagte Cheftrainer Jens Milbradt am Sonntag.

Die Entscheidung um die Medaillen im Mehrkampf der Männer fällt am Mittwoch. Die deutschen Frauen müssen die Qualifikation am Dienstag abwarten, um Sicherheit zu haben - der Mehrkampf der Frauen findet am Donnerstag statt.