Einzel-Weltcup weg: Preuß fällt erneut wegen Krankheit aus

Biathletin Franziska Preuß muss nach ihrem bitteren Staffel-Ausfall bei der WM erneut eine krankheitsbedingte Pause einlegen. Die 29-Jährige werde am Donnerstag (14.15 Uhr) im Einzel von Oslo "wegen Infektsymptomen nicht an den Start gehen", sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume: "Beginnend zeigte sich der Infekt im Bereich der Nasennebenhöhlen in Nove Mesto. Franziska konnte die Zeit bis jetzt gut zur Erholung nutzen, dennoch ist sie weiterhin angeschlagen und noch nicht beschwerdefrei."

Preuß hatte bereits am letzten WM-Wochenende wenige Stunden vor dem Rennen ihren Staffel-Start absagen müssen, verpasste so den Bronze-Coup. Beim tags darauf folgenden Massenstart war sie sichtlich geschwächt auf Rang elf gelaufen. Der erneute Ausfall am Holmenkollen ist umso bitterer, da Preuß als Vierte bei nur acht Punkten Rückstand noch gute Chancen auf die kleine Kristallkugel im Einzel gehabt hätte.

Bezüglich eines erneuten Comebacks werde "von Tag zu Tag entschieden, wann ein Einstieg in den Weltcup Sinn macht. Wir nutzen jeden weiteren Tag zur Erholung", erklärte Blume. Frühestens wäre eine Rückkehr im Massenstart am Samstag (13.20 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) möglich. Für die seit Jahren von gesundheitlichen Problemen immer wieder zurückgeworfene Preuß ist es in diesem Winter bereits die sechste krankheitsbedingte Wettkampfabsage.