Eiskönigin Sakamoto: Rücktritt nach Olympia 2026

Die dreimalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Kaori Sakamoto (Japan) wird ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo beenden. Ihren Rücktritt kündigte die 25-Jährige gegenüber Reportern am Rande eines Events in ihrer Geburtsstadt Kobe an.

"Bei Olympia 2030 wäre ich fast 30 Jahre alt, und ich denke, dass dies unmöglich ist", sagte Sakamoto: "Ich glaube deshalb, dass es besser für mich ist, einen klaren Strich zu ziehen statt nach Olympia im nächsten Jahr noch zwei oder drei Jahre weiterzumachen."

Sakamoto gewann bei den vergangenen Winterspielen 2022 in Peking Einzel-Bronze sowie Mannschafts-Silber. Bei der WM vor drei Monaten in Boston holte die Asiatin nach drei Titelgewinnen in Serie Silber.