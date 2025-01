Eiskunstlauf: Eistanz-Duo auf Top-10-Kurs

Das deutsche Eistanz-Duo Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hat bei der EM in Tallinn/Estland Kurs auf eine Top-10-Platzierung genommen. Die Oberstdorfer zeigten einen fehlerfreien Rhythmustanz und reihten sich mit persönlicher Bestleistung von 75,45 Punkten auf Rang neun ein. Die Entscheidung fällt am Samstagmittag (ab 12.05 Uhr/sportschau.de) in der Kür.

"Wir hatten einfach Spaß auf dem Eis. Dass wir in der vergangenen Woche noch einen kleinen Wettbewerb in Oberstdorf gewinnen konnten, hat uns Sicherheit gegeben", sagte Steffan: "Unser klares Ziel ist eine Top-Ten-Platzierung." Damit wäre bei der EM 2026 in Sheffield ein zweites deutsches Eistanzpaar startberechtigt.

Führende zur Halbzeit sind die italienischen Titelverteidiger und WM-Dritten Charlène Guignard/Marco Fabbri mit 84,23 Punkten. Dahinter folgen Evgenia Lopareva/Geoffrey Brissaud aus Frankreich (82,75) und die Vorjahreszweiten Lilah Fear/Lewis Gibson aus Großbritannien (81,57).

Am Vorabend hatten das Paarlauf-Spitzenduo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin die Goldmedaille gewonnen und damit für den größten Erfolg der Deutschen Eislauf-Union (DEU) seit dem Olympia- und WM-Sieg von Aljona Savchenko und Bruno Massot im Jahr 2018 gesorgt. In den Einzel-Konkurrenten verpassten Kristina Isaev und Nikita Starostin jeweils das Finale der besten 24.