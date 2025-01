Eisschnelllauf-EM: Dombek zur Halbzeit Sechster

Eisschnellläufer Hendrik Dombek hat einen guten Start in die EM im niederländischen Heerenveen erwischt. Der deutsche Meister aus München liegt in der Sprint-Wertung nach dem ersten Tag auf Rang sechs. Über 500 m lief Dombek zunächst in 35,00 Sekunden die achtbeste Zeit, ehe er über die doppelte Distanz in 1:08,22 Minuten sogar viertschnellster Läufer war.