Eisschnelllauf: Maly im WM-Massenstart unter den Top 10

Eisschnellläufer Felix Maly hat bei der Einzelstrecken-WM in Calgary die Top 10 erreicht und damit das bislang beste Einzelergebnis für das deutsche Team geholt. Im Massenstart kam der 29 Jahre alte Erfurter auf Platz zehn. Bereits 2019 in Inzell war der Thüringer Zehnter in dieser Disziplin geworden.

In einem chaotischen Rennen verteidigte Olympiasieger Bart Swings (Belgien) seinen Titel erfolgreich. Silber holte sich Antoine Gelinas-Beaulieu (Kanada), Bronze ging an Livio Wenger aus der Schweiz.

Für die 5000-m-Entscheidung der Frauen am Sonntag erhielt Josie Hofmann (Crimmitschau) durch die Absage von Francesca Lollobrigida (Italien) einen Startplatz. Die 27 Jahre alte Hofmann stand auf Platz eins der Reserveliste. Erstmals seit der Einführung der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft 1996 hatte sich keine deutsche Frau für die 5000 m direkt qualifiziert.