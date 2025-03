Eisschnelllauf-WM: Maly am Schlusstag Zehnter

Die deutschen Eisschnellläufer haben die Einzelstrecken-WM in Hamar/Norwegen mit einer weiteren Top-10-Platzierung beendet. Felix Maly (Erfurt) kam über 10.000 m beim Sieg des Italieners Davide Ghiotto auf Rang zehn. Hendrik Dombek musste sich auf der 1500-m-Distanz mit Platz elf begnügen, der Münchner hatte +1,31 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Peder Kongshaug. Stefan Emele wurde 13., Moritz Klein (beide Erfurt) 17.

Die Berlinerin Michelle Uhrig, die im Januar beim Weltcup in Calgary als Dritte auf das Podest gelaufen war, wurde am Sonntag im Massenstart beim Erfolg der Niederländerin Marijke Groenewoud Zwölfte. Josie Hofmann (Berlin), am Samstag Achte über die längste Frauendistanz 5000 m (7:10,06 Minuten), belegte den 20. Platz. Weit hinter den Top 10 zurück lagen über 1500 m Marlen Ehseluns (Berlin) als 18. und Hofmann als 21.

Die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Norwegen bildeten Abschluss und Höhepunkt der vorolympischen Saison. Für die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) ging es vor allem darum, den Rückstand zu den Top-Nationen zu verringern. Dicht ans Podest lief nur die Mannschaftsverfolgung der Frauen, die am Freitag den vierten Platz belegt hatte.