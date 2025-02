Erneuter Kreuzbandriss: WM-Aus für Kombiniererin Haasch

Kombiniererin Cindy Haasch hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten und verpasst damit auch die anstehende WM in Trondheim. "Es ist ein großer Schock für mich und schmerzt sehr in der Seele", sagte die 20-Jährige. Haasch war am Samstag beim Weltcup im estnischen Otepää nach der Landung gestürzt. Anders als beim ersten Kreuzbandriss im Juni 2023 ist diesmal das linke Knie betroffen.

Haasch, die sich bereits für die WM in Norwegen (26. Februar bis 9. März) qualifiziert hatte, wird am kommenden Montag in München operiert. "Mein Blick ist bereits auf die OP und anschließende Reha gerichtet. Ganz nach dem Motto: nach dem Fallen wieder aufstehen und von vorne beginnen", sagte sie.

Bundestrainer Florian Aichinger sprach von einem "riesigen Verlust" für das deutsche Team: "Cindy war in einer Topform. Vor allem für sie persönlich tut es uns leid, sie hat viel investiert für ihr Comeback. Wir werden bei der WM für sie mitkämpfen."

Die Thüringerin hatte erst im Herbst nach 14-monatiger Verletzungspause ihr Comeback gegeben. Ende Dezember hatte sie in Ramsau als Vierte das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erzielt, in Otepää war sie am Freitag Fünfte geworden - es war ihr letzter Wettkampf für viele Monate. "Uns ist allen das Herz stehen geblieben, als Cindy gestürzt ist", sagte die im Gesamtweltcup führende Nathalie Armbruster.