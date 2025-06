Fans TTBL-Pläne: Olympiasieger wollte mit Boll zusammenspielen

Laut der scheidenden Tischtennis-Ikone Timo Boll stand ein TTBL-Engagement von Olympiasieger Fan Zhendong schon länger im Raum - und der Chinese hätte auch bei Borussia Düsseldorf landen und Mitspieler Bolls werden können. "Er hätte am liebsten schon letztes Jahr in der Bundesliga gespielt", sagte Boll in einer Medienrunde von Dyn anlässlich einer Dokumentation zu seinem bevorstehenden Karriereende. "Das war allerdings alles sehr kurzfristig", erklärte er, Düsseldorf hätte aber "theoretisch auch Zugriff gehabt".

Szenestar Fan, mit dem Boll gut befreundet ist, hätte gerne "ein Jahr mit mir zusammen gespielt, um zum einen hier zu spielen, aber auch einfach das westliche Leben zu führen", sagte der 44-Jährige. Er sei mit dem Chinesen, der in Paris 2024 Olympia-Gold im Einzel- und Mannschaftswettbewerb gewann, sogar schon bei einem Fußballspiel in Deutschland gewesen. "Ich glaube, das hat ihm sehr gut gefallen. Das kann er sich gut für ein Jahr vorstellen. Das hat er jetzt in die Tat umgesetzt", erzählte Boll.

Vom beschlossenen Wechsel zum 1. FC Saarbrücken, wo Fan kürzlich für die kommende Saison unterschrieb, habe Boll dagegen vorher nicht gewusst. "Ich glaube, dass das alles sehr kurzfristig abgelaufen ist. Ich freue mich für ihn und die Liga."

Für die Düsseldorfer, die vergangenen Sonntag im Finale der Champions League gegen Saarbrücken unterlagen (1:3), sei es aber "natürlich bitter, weil die Konkurrenz jetzt noch größer ist und es noch schwieriger wird, einen Titel zu gewinnen", sagte Boll. Dennoch sehe er darin "ein tolles Zeichen, dass solche Spieler in die Liga kommen möchten. Und es zeigt, dass die Liga bei den besten Spieler der Welt einen hohen Stellenwert hat."