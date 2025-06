Fechten: EM-Abschluss ohne weitere Medaille für Deutschland

Die deutschen Fechterinnen und Fechter haben die EM in Genua ohne weitere Medaille abgeschlossen. Am Donnerstag schied zunächst das Team der Frauen mit dem Degen bereits im Achtelfinale aus, es war eine unglückliche Niederlage gegen Schweden: Erst nach dem letzten der neun Gefechte lag Deutschland erstmals zurück und verlor mit 32:38. Später am Tag gewannen die deutschen Florett-Männer den Auftakt gegen die Ukraine, scheiterten dann im Viertelfinale aber deutlich an Titelverteidiger Frankreich (29:45).

Damit blieb die Bronzemedaille von Frederic Kindler der einzige deutsche Podestplatz bei den Wettkämpfen in Italien. Der Dormagener hatte gleich zum Auftakt am Samstag für diesen Überraschungserfolg gesorgt. Die Bilanz bedeutete dennoch eine Steigerung gegenüber den vergangenen Europameisterschaften, in Basel war die deutsche Auswahl 2024 komplett leer ausgegangen.

Das Turnier in Italien fiel für den Deutschen Fechter-Bund (DFB) auch deshalb in "eine Phase des Umbruchs", so hatte es Sportdirektor Tobias Kirch im Vorfeld ausgedrückt. Nach den dritten Olympischen Spielen in Serie ohne Medaillenerfolg liegt der Fokus bereits auf den nächsten Spielen 2028 in Los Angeles. Die EM sollte "als weiterer wichtiger Entwicklungsschritt genutzt werden".