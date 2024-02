Forsberg, Poiree und Soukalova in Biathlon Hall of Fame

Anzeige

Die früheren Weltklasse-Biathleten Magdalena Forsberg, Raphael Poiree und Gabriela Soukalova sind in die Hall of Fame des Weltverbandes IBU aufgenommen worden. Das Trio wurde am Samstagabend im Rahmen der WM in Nove Mesto in den erlesenen Kreis berufen. Bei der Premierenveranstaltung im Vorjahr waren mit Andrea Henkel, Kati Wilhelm und Sven Fischer bereits drei deutsche Biathleten gemeinsam mit dem Norweger Ole Einar Björndalen in die Hall of Fame gerückt.

Insgesamt gehören damit jetzt sieben Sportler dem Kreis an, der seit 2023 jährlich im Rahmen der Weltmeisterschaft erweitert wird. Forsberg, Poiree und Soukalova gewannen zusammen 103 Weltcup-Wettbewerbe, 35 Medaillen bei Weltmeisterschaften und 8 olympische Medaillen. "Alle drei haben sich diese Anerkennung redlich verdient, denn sie haben im Laufe ihrer Karriere nicht nur unglaubliche Leistungen vollbracht, sondern auch ein bleibendes Vermächtnis für den Biathlonsport in ihren Ländern hinterlassen", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin.