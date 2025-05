Freiwasser-EM: Boy holt Bronze über zehn Kilometer

Lea Boy ist bei der Freiwasser-Europameisterschaft zu Bronze geschwommen. Die Würzburgerin schlug bei den Titelkämpfen im kroatischen Stari Grad über die zehn Kilometer nach 1:57:34,38 Stunden als Dritte an.

Rund vier Sekunden fehlten der Würzburgerin auf die zweitplatzierte Ginevra Taddeucci aus Italien (1:57:30,35), Gold ging an die Ungarin Viktoria Mihalyvari (1:57:27,54). Die zweite deutsche Starterin Jeannette Spiwoks (Essen) kam auf Rang elf ins Ziel.

Leonie Beck ist in Kroatien nicht am Start. Die Doppel-Europameisterin von 2024 will es im nacholympischen Jahr etwas ruhiger angehen lassen und lässt die EM sowie die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) aus. Auch der Olympia-Zweite Oliver Klemet und Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock verzichten auf die Europameisterschaft.