Freiwasserschwimmerin Beck wird Sportlerin des Monats Juli

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck ist nach ihren goldenen Tagen von Fukuoka zur Sportlerin des Monats Juli gekürt worden. Die 26-Jährige wurde von den rund 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe mit 45,1 Prozent der Stimmen gewählt. Dahinter landete Para-Leichtathlet Leon Schäfer mit 34 Prozent, auf Rang drei kamen die Triathlon-Weltmeister in der Mixed Staffel.

Beck hatte bei der WM in Japan Gold über fünf und zehn Kilometer gewonnen und damit auch vorzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Schäfer sicherte sich bei der WM in Paris mit Weltrekord Gold im Weitsprung und ließ über 100 m eine Bronzemedaille folgen. Die Triathleten hatten sich bei der Supersprint-WM in Hamburg gekrönt.