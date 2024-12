Früherer Snooker-Weltmeister Griffiths verstorben

Der Snookersport trauert um Terry Griffiths. Wie Griffiths Sohn Wayne auf Facebook mitteilte, ist der frühere Weltmeister am Sonntag "nach langem Kampf gegen Demenz" im Alter von 77 Jahren im Beisein seiner Familie in seiner Geburtsstadt Llanelli in Wales gestorben. Die World Snooker Tour und viele Weggefährten drückten ihr Mitgefühl aus.