Fünf Ungültige: Mihambo Zweite in Dresden

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat in Dresden einen holprigen Auftakt in die Freiluft-Saison hingelegt. Fünf der sechs Sprünge der Tokio-Olympiasiegerin am Sonntag im Heinz-Steyer-Stadion waren ungültig. Mit 6,66 m im dritten Versuch sicherte sich die Athletin der LG Kurpfalz vor 8050 Zuschauerinnen und Zuschauern immerhin Rang zwei.

Den Sieg beim "Goldenen Oval" holte die Portugiesin Agate de Sousa, EM-Dritte von Rom 2024, mit 6,73 m. Platz drei ging an die Niederländerin Pauline Hondema (6,39 m).

Mihambo zeigte sich in ihrem ersten Wettkampf der Saison unter freiem Himmel noch nicht in Top-Verfassung. Nach zwei ungültigen Versuchen schaffte es die 31-Jährige knapp in den Endkampf. Immer wieder fasste sich Mihambo an den Rücken, wurde zwischen Versuch zwei und drei kurz behandelt. Auch die Versuche vier, fünf und sechs blieben ohne Wertung.

Bis zum Saisonhöhepunkt ist allerdings noch Zeit. Die WM in Tokio findet in diesem Jahr erst im Herbst (13. bis 21. September) statt. Dort peilt Mihambo nach ihrer verletzungsbedingten Absage bei der WM vor zwei Jahren, wieder eine Medaille an. 2019 und 2022 hatte sie jeweils Gold gewonnen.