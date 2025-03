Gelb unter lauter Blauen: Carl glänzt auch als "Farbtupfer"

Alle Schwedinnen in dunkelblau, alle Norwegerinnen in königsblau, alle Deutschen in graublau. Halt, alle Deutschen? Fast: Ausgerechnet Schlussläuferin Victoria Carl stand in knallgelber Jacke auf dem Siegerpodest, nachdem sie der deutschen Langlauf-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim mit einem famosen Endspurt die umjubelte Bronzemedaille gesichert hatte.