Gewichtheben: Gutu holt WM-Bronze

Roberto Gutu hat dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) einen perfekten Start in die Weltmeisterschaften in Bahrain beschert. In der Klasse bis 73 kg schaffte der 24-Jährige im Reißen 154 kg und verbesserte damit seinen eigenen deutschen Rekord. Es ist die erste deutsche WM-Medaille seit Gold und Silber durch Peking-Olympiasieger Matthias Steiner 2010 in Antalya.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Gutu: "Ich wollte irgendwann um eine Medaille bei einer EM kämpfen, dass es so schnell kommt, und zwar bei einer WM, ist einfach nur Wahnsinn." Auch Bundestrainer Almir Velagic reagierte emotional: "Unfassbar, ich kann es kaum glauben. Mir kamen fast die Tränen nach dem Reißen, als wir realisiert haben, dass es Bronze ist. Das geht mir wirklich sehr nah. Wir sind so stolz auf ihn. Wir mussten unglaubliche 14 Jahre darauf warten."

Im Stoßen wurde Gutu mit 177 kg zudem Zehnter, im Zweikampf erreichte er ebenfalls mit deutschem Rekord mit 331 kg einen starken siebten Platz. Bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr hatte Gutu als Fünfter im Reißen mit damaligem deutschen Rekord von 151 kg eine Medaille um lediglich drei kg verpasst.

Hatte das deutsche Team noch die Olympischen Spiele in Paris im Kollektiv verpasst, treten beim großen Jahresabschluss in Manama neben Gutu auch Raphael Friedrich und Lisa Marie Schweizer (jeweils am Mittwoch) für den BVDG an.