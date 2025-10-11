Gewichtheberin Klug wird bei der WM starke Sechste

Gewichtheberin Kiara Klug hat bei den Weltmeisterschaften im norwegischen Förde einen starken sechsten Platz im Reißen belegt. Die 22 Jahre alte Vize-Europameisterin erzielte in der Klasse über 86 kg bei ihrem WM-Debüt eine persönliche Bestleistung von 111 kg und führte damit die schwächere B-Gruppe an.

Zum Bronzeplatz, den die fast 60 kg schwerere Chinesin Zhu Linhan belegte, fehlten Klug nur fünf Kilo. Im Stoßen reichte es für die Athletin vom SV Empor Berlin zu 130 kg und Platz zwölf, im Zweikampf belegte Kluge mit 241 kg damit den elften Rang.

Die frühere alpine Skisportlerin hatte bei der EM in Moldau im April gleich drei Medaillen geholt, sie ist eine deutsche Hoffnungsträgerin im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

"Ich wollte schon immer zu den Olympischen Spielen - und eigentlich ganz lange zu den Winterspielen", sagte Klug vor dem WM dem SID: "Aber auch wenn es jetzt die Sommerspiele sind, bleiben das Ziel und der Traum derselbe."