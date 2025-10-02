Gewitter: Rehms Wettkampf in Neu-Delhi auf Freitag verschoben

Für den deutschen Paralympics-Star Markus Rehm wird der Griff nach seinem achten WM-Titel in Serie zur Geduldsprobe. Wegen eines Gewitters über Neu-Delhi wurde der für Donnerstag geplante Weitsprung-Wettkampf der Startklasse T64 um einen Tag verschoben. Für den 37 Jahre alten Rehm geht es nun am Freitag ab 15.30 Uhr MESZ um Gold.

Weltrekordler Rehm will bei den Titelkämpfen in Indien auch im 15. Jahr seiner Karriere ungeschlagen bleiben und die Marke des Italieners Mattia Furlani angreifen, der bei der WM der olympischen Athleten mit 8,39 m Gold geholt hatte. Rehms Weltrekord steht bei 8,72 m.