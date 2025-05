Gold-Coup im Mixed-Turnen: Für Schönmaier "fast legendär"

Karina Schönmaier strahlte nach ihrem historischen Coup mit Timo Eder über das ganze Gesicht. Gold im Mixed-Turnen bei einer Europameisterschaft, als erstes Duo überhaupt in der neuen Disziplin - das bedeutete der 19-Jährigen enorm viel. "Natürlich ist es fast legendär, dass wir die Ersten sind, die diesen Wettbewerb gewonnen haben", sagte die Bremerin. Und hatte doch eine Kleinigkeit an einem ansonsten besonderen Mittwochabend auszusetzen.

"Es wäre schon besser, wenn er nach dem anstrengenden Mehrkampf ausgetragen würde", sagte Schönmaier zum Mixed-Wettbewerb, der 2028 in Los Angeles erstmals zum olympischen Programm gehören soll. Sie selbst und auch Eder müssen bereits am Himmelfahrtstag wieder an alle Geräte gehen. Viel Zeit zum Feiern oder zur Regeneration blieb also nicht.

Grundsätzlich aber kam das Format ziemlich gut an. "Dafür, dass es eine Premiere war, hat es super geklappt. Es war total spannend und hat nach meiner Meinung Zukunft", sagte Jens Milbradt, Cheftrainer der Männer. Frauen-Cheftrainer Gerben Wiersma ergänzte: "Das ist ein Wettbewerb, bei dem auch die Taktik eine wichtige Rolle spielt."

Aber auch er sieht wie Schönmaier den aktuellen Zeitpunkt vor dem Mehrkampf als "noch nicht optimal" an. Für LA '28 ist vorgesehen, dass der Teamwettbewerb den Abschluss bildet.