Golf: Jäger verpasst Sieg um drei Schläge

Golfprofi Stephan Jäger hat seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour nur um drei Schläge verpasst. Der 35-Jährige musste bei der Black Desert Championship in Ivins/Utah einzig dem Amerikaner Matt McCarty den Vortritt lassen, der bei seinem erst dritten Tour-Start nicht zu schlagen war. "Ich hab alles versucht, und deswegen bin ich total zufrieden", sagte der zweitplatzierte Jäger.

Der Olympia-Teilnehmer, der nach den ersten beiden Runden noch geführt hatte, war mit einem Rückstand von zwei Schlägen auf McCarty auf die letzte Runde gegangen, nach 15 Löchern lag er nur noch einen Schlag zurück. Der Rookie antwortete aber mit zwei Birdies - und gewann. Jäger durfte sich mit einem Preisgeld in Höhe von 817.500 Dollar (ca 750.000 Euro) trösten.

"Ich habe den Ball am Ende nicht gut genug getroffen, um mir eine gute Chance auf ein Birdie zu verschaffen. Aber manchmal passiert das. Ich habe ein paar schöne Putts gemacht, also bin ich damit zufrieden", sagte Jäger, der Anfang April in Houston seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert hatte.

Stark präsentierte sich auch Matti Schmid: Der Bayer glänzte auf dem Par-71-Kurs zum Abschluss mit einer 62 und schob sich noch auf den fünften Rang vor. Als Belohnung kassierte er 307.500 Dollar (ca 280.000 Euro).