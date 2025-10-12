Golf: Schauffele feiert seinen ersten Turniersieg des Jahres

Golfstar Xander Schauffele hat seinen ersten Titel des Jahres gewonnen. Der US-Amerikaner setzte sich am Sonntag beim Baycurrent Classic der US-PGA-Tour in Yokohama/Japan mit einem Schlag Vorsprung (265) vor seinem Landsmann Max Greyserman durch. Für den 31 Jahre alten Olympiasieger von Tokio war es der erste Tour-Erfolg seit dem Triumph bei der British Open im vergangenen Jahr.

"Es fühlt sich gut an. Es ist schön zu wissen, dass ich es noch draufhabe", sagte der Weltranglistenvierte, der zu Beginn des Jahres mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und Ende September Teil des geschlagenen US-Teams beim Ryder Cup war.

"Es ist etwas Besonderes, hier zu gewinnen", sagte Schauffele, dessen Mutter aus Japan stammt und dessen Großeltern dort leben: "Ich hoffe, ich komme jetzt wieder in Schwung."

Für ein Highlight sorgte am Sonntag der US-Amerikaner Matt McCarty, der mit zwölf Birdies eine 60er-Runde spielte. Ein Bogey am letzten Loch verhinderte jedoch eine historische Runde unter 60 Schlägen, er belegte am Ende den 14. Rang.

Der einzige deutsche Starter Matti Schmid (Herzogenaurach) erreichte mit 16 Schlägen Rückstand auf Schauffele den geteilten 46. Platz.