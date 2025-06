Golf: Scheffler gewinnt auch in Ohio

Golf-Star Scottie Scheffler hat seine herausragende Form bestätigt und seinen dritten Turniersieg auf der PGA-Tour innerhalb eines Monats gefeiert. Der Weltranglistenerste aus den USA gewann das Memorial Tournament in Dublin/Ohio mit zehn Schlägen unter Par vor seinem Landsmann Ben Griffin und dem erneut starken Österreicher Sepp Straka.

Anfang Mai hatte Scheffler das Byron Nelson in Texas gewonnen, zwei Wochen später triumphierte er zudem bei den PGA Championship und holte den dritten Major-Titel seiner Karriere. Entsprechend geht der 28-Jährige als Favorit in die am 12. Juni beginnenden US Open. "Ich habe an diesem Wochenende wirklich hart gekämpft", sagte Scheffler: "Insgesamt war es eine tolle Woche".

Bester Deutscher war in Ohio Stephan Jäger. Der Münchner landete mit sieben Schlägen über Par auf dem geteilten 39. Rang.