Grand-Prix-Sieger Hase/Volodin führen DEU-Aufgebot an

Die zweimaligen Grand-Prix-Sieger und aktuellen deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin führen das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Europameisterschaften Ende Januar in Tallinn an. Dies gab die DEU nach Abschluss der nationalen Titelkämpfe in Oberstdorf bekannt.

Nominiert wurden mit den Oberstdorfer Eistänzern Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan sowie Nikita Starostin aus Dortmund und der Mannheimerin Kristina Isaev in den Einzeldisziplinen auch die übrigen deutschen Meister. Zwei weitere EM-Startplätze im Paarlauf werden mit den Vizemeistern Laetizia Roscher und Luis Schuster aus Chemnitz sowie den Berlinern Annika Hocke und Robert Kunkel besetzt. Die letztjährigen EM-Dritten waren in Oberstdorf verletzungsbedingt nicht am Start.