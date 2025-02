Hallen-DM: Burghardt triumphiert über 60 m

In Abwesenheit der verletzten Europameisterin Gina Lückenkemper hat sich Sprinterin Alexandra Burghardt den deutschen Hallen-Meistertitel über 60 m gesichert. Die 30-Jährige vom LG Gendorf Wacker Burghausen, die bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam mit Lückenkemper Bronze mit der 4x100m-Staffel gewonnen hatte, setzte sich in Dortmund in der persönlichen Bestzeit von 7,13 Sekunden durch. Bei den Männern triumphierte Robin Ganter von der MTG Mannheim in der persönlichen Bestzeit von 6,56 Sekunden.

Im Stabhochsprung der Männer überraschte Torben Blech (Leverkusen), der wie Bo Kanda Lita Baehre auf 5,72 m kam und sich den DM-Titel mit dem Düsseldorfer teilte. Im Weitsprung der Männer sicherte sich derweil Julian Holuschek (Frankfurt) mit 7,76 Metern den Sieg.

Am Freitag hatte Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye die Wettkämpfe mit einem Paukenschlag eröffnet: Die 26-Jährige von der MTG Mannheim sicherte sich mit der persönlichen Bestleistung von 20,27 m den DM-Titel und nahm Schwung für die Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn (6. bis 9. März). Die Hallen-DM läuft noch bis Sonntag. Dann geht unter anderem Weitsprung-Königin Malaika Mihambo an den Start.

Die DLV-Athletinnen und Athleten nutzen die DM als Standortbestimmung für die Wettkämpfe in Apeldoorn. Die Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März) spielt in den Planungen der meisten Top-Athleten um Ogunleye und Mihambo hingegen keine Rolle, weil das Highlight des Jahres mit der Freiluft-WM in Tokio erst im September und damit ungewöhnlich spät stattfindet.