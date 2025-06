Henseleit schmiedet Pläne: "Hochzeitsfeier in den Dolomiten"

Esther Henseleit ist längst verheiratet, für eine Party hatte die Profigolferin bislang aber noch keine Zeit. "Wir planen noch eine richtige Hochzeitsfeier im Dezember in den Dolomiten, wenn die Saison vorbei ist", sagte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Paris dem Hamburger Abendblatt am Rande des German Masters in Winsen.

Nach der Verlobung war es im Frühjahr so weit. "Wir haben unsere Papiere in den USA unterschrieben, sind seit Februar standesamtlich verheiratet. Bei uns ist es relativ kompliziert, er ist Engländer, ich bin Deutsche, in den USA ist es dagegen einfacher", erzählte die 26-Jährige aus Hamburg. Beide sehen sich viel: Ehemann Reece Phillips ist gleichzeitig auch ihr Trainer, Manager und Caddie.