Hirscher verpasst Weltcup-Auftakt in Sölden

Der Weltcup-Auftakt in Sölden findet ohne Skistar Marcel Hirscher statt. Das kündigte Patrick Riml, Projektchef von Hirschers Sponsor Red Bull, bei Servus TV an. "Er wird leider nicht an den Start gehen. Die Reha ist super verlaufen, es hat sehr gut ausgeschaut, aber er war leider krank die letzten zweieinhalb Wochen", sagte Riml und verwies auf die deshalb fehlenden Trainingstage.

Der Rekord-Gesamtweltcupsieger hatte sich vergangenen Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen und im Juni bereits sein Comeback angekündigt. Nachdem der gebürtige Österreicher 2019 seine aktive Ski-Karriere beendet hatte, kehrte er 2024 zurück auf die internationale Ski-Bühne - diesmal allerdings für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter, und nicht mehr für Österreich.

Hirscher feierte in seiner Karriere bisher 67 Weltcupsiege, er wurde sowohl im Riesenslalom als auch in der Kombination Olympiasieger 2018 in Pyeongchang und gewann von 2011 bis 2018 acht Jahre in Folge den Gesamtweltcup.