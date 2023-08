Hitzewarnung in Budapest: Wettbewerbe verlegt

Anzeige

Wegen einer Hitzewarnung in Budapest werden die ersten Wettbewerbe verlegt. Das gab der Weltverband World Athletics am Dienstag bekannt. Demnach starten die Vorläufe über die 5000 m der Frauen nun am Mittwochabend um 19.00 Uhr (ZDF und Eurosport), eigentlich war die erste Runde in diesem Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung für den Vormittag um 11.00 Uhr angesetzt. Allerdings werden in der ungarischen Hauptstadt dann schon über 30 Grad erwartet.

"Dies ist für unsere Athleten nicht akzeptabel", hieß es in einer Mitteilung. In Folge der Verlegung werden auch die Vorläufe über die 200 m früher gestartet, der deutsche Meister Joshua Hartmann (Köln) wird nun bereits um 12.15 Uhr in den Startblock gehen.