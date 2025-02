Hockey: DHB-Frauen verlieren erneut gegen Spanien

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen kommt in der neuen Pro-League-Saison weiter nicht in Fahrt. Im zweiten Spiel der Station im indischen Bhubaneswar verlor das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman das Duell mit Spanien 1:2 (1:1), dasselbe Ergebnis gegen die Ibererinnen hatte es bereits am Samstag gegeben.

Im Rennen um die Direktqualifikation für die WM-Endrunde 2026 in Belgien und den Niederlanden, für die sich am Ende der Doppelrunde nur der Erste direkt qualifiziert, fiel die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) durch ihre fünfte Niederlage im sechsten Spiel zunächst auf den neunten und letzten Platz zurück. Dieser würde am Ende der Runde den Abstieg in den FIH Nations Cup bedeuten.

Aina Kresken brachte Deutschland am Sonntag in Führung, doch Sofia Rogoski und Luciana Molina drehten die Partie.

Nach einer viertägigen Spielpause treffen die deutschen Frauen am Freitag und Samstag (jeweils 12.45 MEZ/MagentaSport) erneut in Bhubaneswar auf den Gastgeber, Schopmans Ex-Team Indien.