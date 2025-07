Hockey-EM: Höhner singen offiziellen Turniersong

Die Kultband Höhner liefert erneut die musikalische Begleitung für ein sportliches Großereignis. Anlässlich der Hockey-EM 2025 in Mönchengladbach bringen die Musiker in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) den offiziellen Turniersong "Hier und Jetzt" heraus, das teilte der DHB mit. Die EM beginnt am 8. August, am 17. August spielen die Höhner den Song am Finaltag live im Stadion.

"Es ist ein echter Glücksfall, dass die Höhner uns mit diesem Song begleiten. 'Hier und Jetzt' bringt genau das auf den Punkt, was die EM vor allem auch für unsere beiden Mannschaften ausmacht: diesen einen besonderen Moment, den Zusammenhalt der Teams, der Fans und der ganzen Hockey-Community", sagte Julien Keibel, Kaufmännischer Geschäftsführer des DHB.

Die Höhner treten regelmäßig im Rahmen sportlicher Ereignisse in Erscheinung. Bei der Handball-WM 2007 in Deutschland war ihr Song "Wenn nicht jetzt, wann dann?" ein großer Erfolg, zur Fußball-WM 2014 legten sie mit "Steh auf, mach laut!" nach. Im Rahmen der Hockey-EM 2023, die ebenfalls in Mönchengladbach stattfand, trat die Band ebenfalls auf - und vor jedem Heimspiel des 1. FC Köln läuft die Hymne "Mer stonn zo dir, FC Kölle".