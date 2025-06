Hockey-Männer erfolgreich - Frauen unterliegen Belgien

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League den vierten Sieg in Serie gefeiert. Der Olympia-Silbermedaillengewinner bezwang in London Gastgeber England mit 3:2, am Tag zuvor wurde derselbe Gegner im Penaltyschießen bezwungen.

Teo Hinrichs, Elian Mazkour und Raphael Hartkopf erzielten die Tore für das Team von Trainer André Henning. Damit ist Deutschland nach zehn Spielen Tabellenvierter und zog an den Engländern vorbei. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag Argentinien.

Die deutschen Hockey-Frauen verloren zuvor in Antwerpen im Penaltyschießen gegen Belgien mit 2:3. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Belgien gewann somit auch das zweite Spiel gegen Deutschland und festigte Platz drei in der Tabelle, während die DHB-Auswahl mit nur einem Sieg aus neun Spielen als Vorletzter in die nächste Aufgabe gegen Australien am kommenden Samstag geht.