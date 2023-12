Hockey: Siebter WM-Titel für deutsche U21-Junioren

Anzeige

Deutschlands Hockey-Männer und ihre potenziellen Erben sind zum ersten Mal gleichzeitig Weltmeister. Die U21-Junioren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gewannen in Malaysia rund elf Monate nach dem WM-Triumph der Männer erstmals seit zehn Jahren wieder den WM-Titel. Durch ein 2:1 (0:1) in seinem zweiten WM-Finale nacheinander gegen Frankreich eroberte das Team von Nachwuchs-Bundestrainer Rein van Eijk zum insgesamt siebten Mal den WM-Thron.

Van Eijks Mannschaft sicherte sich das WM-Gold durch eine Steigerung in der zweiten Spielhälfte. Das DHB-Team drehte durch Treffer des Münchners Jan Cordes (32.) und des Berliners Liam Holderman (40.) die Begegnung, nachdem die Equipe tricolore 13 Minuten vor der Pause in Führung gegangen war.

Durch den Erfolg gegen den WM-Dritten von 2021 revanchierte sich die deutsche Mannschaft auch für ihre einzige Niederlage im Turnierverlauf: In der Vorrunde hatten die WM-Rekordsieger das Nachbarschaftsduell 0:2 verloren. Im Halbfinale warfen die deutschen Talente Indien mit 4:1 aus dem Turnier, nachdem das DHB-Team in der Runde der besten Acht schon Argentinien in der Neuauflage des WM-Endspiels von 2021 mit 2:1 den Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung verbaut hatte.