In Italien? Biathleten hoffen auf nachträgliches Gold

Der große Gold-Moment blieb ihnen vor elf Jahren verwehrt, nun hoffen die deutschen Biathleten um Arnd Peiffer und Erik Lesser nach Jahren des Wartens im Dopingfall Jewgeni Ustjugow doch noch auf ein Happy End - am liebsten bei Olympia 2026. Nachdem die "Winterspiele in Italien so nah sind, wäre es schön, wenn wir die Medaillen nächstes Jahr dort bekämen", sagte Lesser im Gespräch mit der Welt am Sonntag.