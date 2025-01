Innsbruck-Igls: Deutsche Bob-Piloten dominieren im Zweier

Die deutschen Bob-Piloten haben im Zweier auch den Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls dominiert. Beim dritten deutschen Dreifacherfolg in Serie gewann im Olympia-Eiskanal erneut Vorjahressieger Johannes Lochner (Stuttgart) und stellte dabei in beiden Läufen jeweils einen Streckenrekord auf. Rekordweltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) belegte Platz zwei mit 16 Hundertsteln Rückstand.

"Mega zufrieden" zeigte sich Lochner nach seinem Erfolg: "Wenn wir so weitermachen, dann habe ich ein relativ gutes Gefühl für die WM." Friedrich sagte: "Mehr war einfach nicht drin. Wir waren am Start nicht schlagkräftig genug." Anschieber Alexander Schüller hätte unter der Woche mit einem Infekt zu kämpfen gehabt.

Dritter wurde Adam Ammour (Oberhof/+0,37 Sekunden), der wie bei den vorherigen Zweierrennen in St. Moritz und Winterberg das deutsche Podest komplettierte. Lochner hat in der Zweier-Gesamtwertung nun 25 Punkte Rückstand auf den erstplatzierten Friedrich.

Der Gesamtweltcupführende trat erneut mit Schüller im Team an. Denn sein Anschieber Simon Wulff, der wegen eines positiven Dopingtests vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) vor rund einer Woche freigestellt worden war, ist in Tirol erneut nicht dabei. Wann neue Entwicklungen in dem Fall zu erwarten sind, sei derzeit "nicht absehbar", sagte BSD-Vorstand Thomas Schwab dem SID: "Das ist bei uns auch nicht das Tagesgeschäft." Aktuell werde nach der Quelle der Proben-Kontamination gesucht. Gesperrt ist Wulff nicht.

An diesem Weltcupwochenende wird in Innsbruck-Igls zum letzten Mal auf der alten Streckenführung gefahren. Die Bahn, die ursprünglich für die Olympischen Winterspiele 1976 gebaut wurde, wird derzeit umfangreich umgebaut und saniert.