Ironman: Weltmeister Lange startet wieder in Frankfurt

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange greift in diesem Jahr erneut nach dem Premierenerfolg bei seinem Heimrennen in Frankfurt. Der 38-Jährige bestätigte am Mittwoch seine Teilnahme für den Wettkampf am 29. Juni in der Mainmetropole. "Ich werde versuchen, bei meinem Heimrennen die beste Version meiner selbst zu sein", sagte Lange bei Instagram.

Der Deutsche hatte sich im vergangenen Oktober seinen dritten WM-Titel auf Hawaii gesichert. Ein Sieg in Frankfurt fehlt dem Triathleten aber noch, 2024 hatte er seinen achten Platz als eine "derbe Niederlage" bezeichnet.

Das Rennen in Hessen soll auch in diesem Jahr als Vorbereitung für die WM dienen. Am 14. September will Lange dann im französischen Nizza seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen.