ISTAF: Auch Ogunleye kündigt Teilnahme an

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye wird in diese Sommer das ISTAF in Berlin als Vorbereitung auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften nutzen. Nach Weitspringerin Malaika Mihambo, Sprinterin Gina Lückenkemper, Hürdenläuferin Gesa Krause und Speerwerfer Julian Weber kündigte nun auch die 26-Jährige von der MTG Mannheim ihre Teilnahme beim Meeting im Olympiastadion an.

Das ISTAF wird am 27. Juli ausgetragen. Da die Weltmeisterschaften in diesem Jahr erst vom 13. bis 21. September in Tokio stattfinden, ist das ISTAF eine wichtige Standortbestimmung für die Sportlerinnen und Sportler vor dem Saisonhöhepunkt. "Das ISTAF mit den fantastischen Fans im Olympiastadion ist zu jedem Zeitpunkt im Jahr ein Highlight. Und eine Woche vor den nationalen Meisterschaften werden viele Athletinnen und Athleten in absoluter Topform sein", sagte Lückenkemper.

In der kommenden Woche führen Ogunleye und Mihambo die deutsche Mannschaft bei der Team-EM (26. bis 29. Juni) in Madrid an. Nach dem ISTAF stehen noch die deutschen Meisterschaften in Dresden (31. Juli bis 3. August) auf dem Programm.