Janssen guter Achter im Diskus - Stahl holt WM-Titel

Diskus-Meister Henrik Janssen (Magdeburg) hat bei der Leichtathletik-WM für ein weiteres deutsches Top-Acht-Ergebnis gesorgt. Der 25-Jährige erzielte am Montag in Budapest 63,80 m und belegte damit beim spektakulären Triumph von Olympiasieger Daniel Stahl (71,46) den achten Platz. Der Schwede holte nach 2019 seinen zweiten WM-Titel.

Silber ging in einer spannenden Entscheidung an Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien/70,02), Europameister Mykolas Alekna (Litauen/68,85) komplettierte das Podest. In einem verrückten letzten Durchgang hatte Ceh seinen schwedischen Rivalen zunächst übertroffen, dieser konterte anschließend jedoch mit Meisterschaftsrekord unter großem Jubel seiner Fans.

"Die Weite war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, Platz acht ist aber top. Ich bin mega zufrieden", sagte Janssen im ZDF.

Daniel Jasinski (Wattenscheid) und WM-Debütant Steven Richter (Gelenau) waren in der Qualifikation ausgeschieden. Robert Harting hat vor zehn Jahren als bisher letzter Deutscher eine WM-Medaille mit dem Diskus gewonnen. Der Berliner holte damals den letzten seiner drei WM-Titel.

Nach drei Wettkampftagen hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in Ungarns Hauptstadt nun vier Top-Acht-Ergebnisse verbucht und damit bereits mehr als die Hälfte als im Vorjahr in Eugene (7). Eine Medaille sprang für die DLV-Starterinnen und -Starter noch nicht heraus.